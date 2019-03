El borrador del SUP vincula a la familia de Mas con la supuesta corrupción de CIU

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP)entrega a la prensa una copia del documento borrador en relación con CiU y Artur Mas del que se ha hecho eco la prensa. El borrador habla sobre unas presuntas cuentas bancarias del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la familia Pujol en Suiza.

El Sindicato Unificado de la Policía ha convocado a la prensa porque, según ha explicado su portavoz "había una gran controversia pública respecto al informe y una vez que estivo en nuestras manos decidimos que teníamos que mandarlo al juzgado y difundirla a los medios de comunicación”.

El documento presentado consta de 17 páginas bajo el título ‘Informe pendiente de registrar’ que recibió el SUP la tarde de ayer y que han puesto en conocimiento del juzgado. El informe incluye una serie de investigaciones del caso Palau. Aunque solo se cita directamente en una ocasión a Artur Mas para decir que su padre recibía comisiones en Lichtenstein y que parte de ellas las transfería a su hijo. se vincula a la familia del presidente de la Generalitat con el presunto caso de corrupción en CIU

Sobre las filtraciones anteriores del informe a la prensa, el portavoz del SUP ha manifestado que “no es tan importante quién filtra el informe sino lo que dice el informe”.Según un comunicado del SUP, "el presunto borrador de informe filtrado en relación con el caso Palau contiene datos de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso, así como otra documentación consistente en informes, minutas e informaciones de confidentes".

El juez del caso Palau, Joan Maria Pijuan, ha recibido ya el borrador

El juez instructor tiene previsto analizar en los próximos días el contenido del borrador, al que de entrada no da validez porque no está firmado, según han precisado las mismas fuentes. Una vez leído el documento, si el juez detecta algún elemento importante podría pedir en los próximos días a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que lo validara y se lo devolviera firmado y con carácter oficial.

Si la Policía no se lo validase, el juez lo adjuntaría a la causa como ha hecho hasta ahora con los anónimos recibidos, según las mismas fuentes. El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha desvelado en una rueda de prensa en Madrid, en la que ha entregado una copia del borrador a los periodistas, que el documento lo elaboraron policías y "alguien decidió" que no se incorporara a ninguna causa judicial y se quedara "durmiendo en un cajón".

Se da la circunstancia de que Pijuan ha recibido el supuesto borrador un día después de que el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), Manuel Vázquez, le asegurara personalmente que su equipo no ha elaborado ningún informe, borrador o investigación sobre la causa desde el pasado mes de mayo, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado.

En una reunión mantenida ayer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, a la que también asistió el fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, el comisario jefe afirmó, según el TSJC, que desde su toma de posesión en julio de 2012 no le consta la existencia de ningún informe o borrador sobre el caso, más allá del que se remitió al juzgado en mayo.