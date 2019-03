El suicidio del piloto, una de las hipótesis en la investigación de las causas del accidente aéreo en Francia

El comandante del avión de Germanwings siniestrado en los Alpes franceses con 150 personas a bordo dejó fuera al copiloto, según publica el diario "Le Monde". "Según nuestras informaciones, es el comandante de a bordo el que se encontraba en la cabina (cockpit) y el copiloto en el exterior.

Antes de separarse, los dos hombres se expresaban en alemán", ha señalado ese diario en su edición digital. El diario "The New York Times" informó que uno de los pilotos del avión que cubría el trayecto Barcelona-Düsseldorf que se estrelló el martes 24 en Francia salió de la cabina y no pudo volver a entrar.

Una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia, no identificada por el diario, dijo que según las grabaciones de audio conocidas uno de los pilotos del avión de Germanwings que había salido de la cabina llamó a la puerta para reingresar pero "nunca hubo una respuesta".

Esas informaciones no han sido confirmadas por la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA) de Francia, responsable de las pesquisas para aclarar la causa que llevó al avión a estrellarse contra la ladera de una montaña alpina. El BEA anunció ayer que el archivo de audio recuperado de una de las cajas negras del avión es "utilizable" y que contiene las conversaciones y ruidos en la cabina en los últimos minutos del vuelo.