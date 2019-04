Soraya Sáenz de Santamaría insinúa problemas en el cobro de las pensiones si no hay un gobierno

La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho un llamamiento al PSOE para que no bloquee la constitución de un Gobierno y evite que la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) afecte "al bolsillo de los españoles".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Proyecto de Ley de Presupuestos tiene que estar presentado en el Congreso antes del 30 de septiembre, pero ha reconocido que las dificultades para sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno "hace difícil su aprobación en plazo".

A este respecto, ha recordado que la aprobación de los Presupuestos de 2016 ha permitido a España seguir manteniendo el ritmo de crecimiento a lo largo de este año, "pero no podemos vivir de la inercia", ha advertido.

Así, ha incidido en que de los PGE dependen muchas decisiones, así como la prestación de aproximadamente 14 millones de personas como pensionistas, funcionarios, etc., por lo que considera que la prórroga de los mismos en caso de que los del año próximo no estuvieran aprobados antes del 31 de diciembre no es una solución.

"Hay partidas que no pueden prorrogarse ni revisarse, por lo que muchos españoles se verán afectados", ha alertado, motivo por el que ha hecho un llamamiento para "que los españoles y sus bolsillos no tengan que pagar las consecuencias de que no haya Gobierno en España".