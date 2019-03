Sonia Castedo no será candidata del PP a la alcaldía de Alicante

Estas fuentes han declarado que Castedo ha decidido que no optará a la reelección en el cargo con el PP ni aunque se diera el supuesto de que la Justicia archivara las dos causas judiciales en las que se le investiga. La alcaldesa de Alicante está imputada en dos de las piezas separadas del caso Brugal, el relativo al presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por las supuestas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa.

Concretamente se le atribuyen los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en el caso del PGOU, y de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la investigación sobre Rabasa. Los partidos de la oposición en el ayuntamiento de Alicante (PSPV-PSOE, EU-IU y UPyD) han exigido por su parte a la alcaldesa que dimita ya para evitar que la ciudad siga "paralizada".

El portavoz de EU-IU, Miguel Ángel Pavón, ha opinado que lo dicho por Castedo es "un mensaje a su propio partido" en el sentido de que la alcaldesa ya no quiere "saber nada" del PP. "No sabemos si lo que tiene en mente es crear un partido propio para presentarse", ha añadido antes de apuntar en que lo que debería hacer es "dimitir de una vez" y, si no lo hace, que su partido la expulse como paso previo a una moción de censura. El único concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha opinado que el hecho de que no repetirá como candidata era "algo obvio" por su doble imputación y ha añadido que lo que se desconoce es si lo hará "con otro partido o no". El PP tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento de Alicante, con 18 de los 29 concejales, por ocho del PSPV-PSOE, dos de EU-IU y uno de UPyD.

La oposición teme que empiece una nueva aventura política de Castedo. Desde Esquerra Unida, declaran que "parece que puede crear un nuevo partido, ya ha amagado varias veces". Todos los grupos de la oposición siguen exigiendo que dimita en lugar de aferrarse al bastón de mando.