Sin pacto de Gobierno a la vista en la cuenta atrás de una posible sesión de investidura

En la cuenta atrás de una posible sesión de investidura, el PP pide responsabilidad a los que les ponen piedras en el camino. "Se repite la falta de sentido común y la falta de sentido de estado, las líneas rojas personalistas , los bloqueos y los sectarismos", ha asegurado Andrea Levy en Castellón.

Desde el PSOE insisten, en esta ocasión Sara Hernández, en que "no es no". Los socialistas retan a Rajoy a buscar apoyos, pero lejos de ellos.

"La investidura no les va a ir a buscar a ellos a casa. No se puede quedar uno fumando un puro y leyendo el marca, esperando", ha declarado Miquel Iceta.

Aunque no todos en el Partido Socialista parezcan estar de acuerdo, Iceta asegura que Sánchez debería intentarlo si Rajoy fracasa y asegura que ni se les pasa por la cabeza la abstención.

Ciudadanos sí se abstendrá en una segunda vuelta y Rivera avisa a Sánchez: "El PSOE no puede obviar su responsabilidad, pido a Sanchez una reflexión".

Además Rivera le recuerda su propio pacto: "El PSOE sacó adelante un intento de gobierno con 130 escaños y ahora le he escuchado decir que 137 no son suficientes. Oiga, son siete más, no vale aplicar varas distintas"

Desde Podemos siguen tendiéndole el guante a los socialistas. "Los números siguen dando para que pueda haber un Gobierno de progreso", explicaba Pablo Echenique,