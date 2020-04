Después de 43 días confinados por la pandemia de coronavirus, los niños pudieron salir este domingo a la calle y, aunque Interior destaca que no se reportaron incumplimientos masivos o generalizados de la norma, durante la jornada se produjeron algunas imágenes en las que no se respetaban la distancia social o incluso de grupos de niños jugando entre ellos, actos prohibidos en las reglas impuestas por el Ministerio de Sanidad.

Por ello, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hecho un llamamiento para hacer "un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad de todos en la implementación de estas medidas".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Técnico, Simón se ha referido a estos hechos y ha pedido "mantener la seguridad porque no podemos dar un paso atrás" algo que sí se está cumpliendo este segundo día de salidas según las imágenes que están captando las cámaras de laSexta.

Alegría y preocupación

"A mí estas imágenes me despiertan alegría porque progresivamente vamos a poder volver a una vida más normal, pero me despiertan algunas preocupaciones. Estas medidas de desconfinamiento no significan que podamos hacer todo lo que queramos", ha indicado Simón.

En su comparecencia, Simón, ha señalado que "lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días estábamos haciendo lo duro, pero fácil, ahora hay que demostrar la responsabilidad individual y familiar para que la apertura progresiva no se convierta en un riesgo para la población".

Así, ha destacado que aunque las cosas hasta ahora se están haciendo bien, es necesario "hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad de todos en la implementación de estas medidas", al tiempo que ha señalado que "parece que en general se cumplen las medidas de distanciamiento pero en algunos casos no es obvio" y ha puesto de manifiesto que el impacto que el incumplimiento de las medidas puede tener en la epidemia es "que el paso atrás sea más duro de lo que hemos tenido hasta ahora".

Recordemos que la norma que regula la salida de los niños establece que los menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto durante una hora al día a no más de un kilómetro de su casa y siempre respetando la distancia social y siguiendo las recomendaciones de higiene.

Sanciones en Valencia

Uno de los lugares en los que se produjeron aglomeraciones fue el parque del Jardín del Turia, en Valencia. El comportamiento de algunos padres no ha gustado a su alcalde, Joan Ribó, y en una entrevista en Al Rojo Vivo , ha advertido que si este domingo la Policía tenía orden de informar porque era una situación nueva, desde este lunes procederán a sancionar si se ve que hay incumplimiento.

Mientras que en Madrid, el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha difundido un vídeo en el que también ha pedido a los padres y niños que sigan cumpliendo las normas establecidas. "Tenemos que ser muy conscientes de que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ser fundamental, no lo estropeemos por algunos que no son solidarios y responsables. Unos pocos, muy pocos, no pueden arruinar la conducta ejemplar y el esfuerzo formidable de una gran mayoría", ha destacado antes de agradecer a todos los madrileños su comportamiento.

Estas actuaciones también se produjeron en Barcelona, en la playa del Masnou y en la Barceloneta, en San Sebastián o en Cádiz. De hecho, el alcalde de esta última, José María González 'Kichi' también ha expresado su malestar por el imcumplimiento de la norma por parte del algunos de sus conciudadanos: