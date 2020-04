El alcalde de Valencia, Joan Ribó, admite que le "han preocupado" las imágenes de parques abarrotados que dejaba el primer día de salida del confinamiento de los niños en la ciudad, "porque son imágenes de una clara falta de responsabilidad por parte de los padres".

No obstante, el regidor ha asegurado en Al Rojo Vivo que "la inmensa mayoría" respetó las normas. "Es cierto que hubo sobre todo una zona del río, delante del Palau de la Música y alguna pequeña plaza, donde las normas no se respetaron", ha admitido el regidor, que ha pedido "responsabilidad". "No pueden dar al traste al esfuerzo que estamos realizando toda la sociedad", ha insistido.

"Esta falta de responsabilidad -ha alertado Ribó- podría dar lugar a un repunte de la epidemia" de coronavirus. Por este motivo, ha advertido, los padres que incumplan las normas serán sancionados: "Hoy la Policía ya no informa, hoy la Policía hace cumplir las normas, también si hace falta con denuncias que pueden tener un coste económico elevado".

"Aquellos comportamientos que no cumplan la normativa serán sancionados", ha reiterado el alcalde valenciano, que también ha insistido en que "en Valencia las normas se han cumplido muy mayoritariamente" pese a las escenas puntuales que se vivieron en el Jardín del Turia. Esas "excepciones", no obstante, "tienen que dejar de repetirse", ha dicho.

Ribó asimismo ha concedido que fue "un día especial", puesto que "era domingo, hacía un día espléndido en Valencia y hacía 40 días que los niños no salían", por lo que "es entendible que la gente quisiera ser masivamente". Pese a ello, ha insistido en la necesidad de cumplir las medidas de seguridad "de forma estricta": "Todos vamos a seguir gananado si somos responsables".

"Quien no se comporta con responsabilidad está perjudicando a sus hijos, a sus compañeros de piso, de trabajo... Es algo que no podemos permitir", ha concluido.