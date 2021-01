Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y quien hace las veces de portavoz de Sanidad para evaluar la evolución de la pandemia de coronavirus, ha tenido unas palabras amables, aunque algo escuetas, sobre Salvador Illa, que este martes dimitirá de su cargo como ministro de Sanidad para emprender una carrera electoral hacia la presidencia de Cataluña.

Cuando en rueda de prensa le han pedido una valoración sobre Illa como ministro, Simón ha afirmado que él no es la persona adecuada para ello. "La gestión de una pandemia es una crisis multisectorial que abarca prácticamente todos los sectores de la sociedad. No debo valorar la gestión de un ministro, al menos en público", ha destacado.

Sobre el hecho de que hayan apostado por su figura como candidato en Cataluña, Simón ha dicho "respetar su decisión" porque son ellos, los políticos, los encargados de valorar la mejor opción. Eso sí: "Lo echaré de menos, eso está claro. He conseguido trabajar con él muy bien, al igual que con otros ministros o ministras previos. Respeto su decisión", ha defendido.

Por otro lado, el portavoz de Sanidad ha despejado dudas sobre su futuro al afirmar que no considera necesario dimitir por el hecho de que cambie el ministro. "Yo he conocido ya siete ministros. No creo que porque cambie un ministro haya que cambiar todos los funcionarios del ministerio".

Sánchez se despide de Illa como ministro

Quien también ha tenido unas palabras de despedida ha sido el presidente del Gobierno y líder de su formación, quien ha considerado "un honor trabajar contigo en estos meses tan duros"

"Tu trabajo ha demostrado muchas cosas, has trabajado en equipo y con humildad. Quiero desear mucha suerte y eterna gratitud por ser buen servidor público. Sin ti, y sin tantos profesionales, todo hubiera sido mucho más complejo", ha mantenido Sánchez.

El todavía ministro se ha defendido de las críticas por dejar el cargo antes de comparecer esta semana en el Congreso, un gesto que también le han llegado a afear desde su socio en el Gobierno, Unidas Podemos. Lo ha hecho en una entrevista con Andrea Ropero para El Intermedio, en la que ha afirmado tajante que nunca rehúye de sus responsabilidades, "y menos las de comparecer ante el Congreso".