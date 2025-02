El PP sigue defendiendo su cambio de postura respecto al decreto ómnibus: "Es un 'sí' a las ayudas, 'no' al Gobierno"

El Partido Popular sigue tratando de justificar su cambio de postura respecto al decreto ómnibus del Gobierno. En esta ocasión, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha reiterado que el decreto que han votado a favor es diferente al primero propuesto y que es un 'sí' a las ayudas, pero un 'no' a Pedro Sánchez.

En una entrevista para 'La Razón', Tellado ha reiterado la postura 'popular' en la que afirman que el único que ha rectificado en su decisión ha sido Pedro Sánchez y no su formación: "El que ha rectificado es Pedro Sánchez. De decir que no se podía trocear a ceder a las exigencias de Junts. Si alguien ha cambiado de posición, son Sánchez y el PSOE. Si alguien ha cedido en algo, es el presidente".

El portavoz del PP ha recalcado que el voto 'popular' es un sí a las medidas, que incluyen las ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones, pero que no es una ayuda para Pedro Sánchez: "Si nuestro voto no era decisivo no entiendo por qué tanta polémica. Nuestro voto es 'sí'. 'Sí' a las pensiones, 'sí' a los afectados por la DANA y 'sí' a las ayudas al transporte, y 'no' al Gobierno. Que nadie interprete nuestro voto favorable como un balón de oxígeno a Sánchez".

Por otro lado, Tellado también ha cargado contra el PNV por su constante apoyo al Gobierno, lo que le hace entender que ahora es un partido "de izquierdas": "El PNV ha mutado. Históricamente era un partido de derechas y nacionalista, y hoy es de izquierdas e independentista. Es muy difícil que el PP se pueda entender con el PNV del señor Ortúzar y del señor Esteban".

En cambio, el PP sí tiene mejor relación con otras formaciones. Tellado ha abierto las puertas a más acuerdos con Junts: "En el ámbito parlamentario hablamos con todos, salvo Bildu, y también hablamos con Junts, pero no renunciamos a nuestras posiciones y a nuestro programa electoral. Y si Junts acaba votando a favor de nuestras propuestas, bienvenido sea su voto. No somos como Sánchez, que traga con todo con tal de conseguir el apoyo de Junts. Si Feijóo tuviese tan pocos escrúpulos como Sánchez, hoy sería el presidente del Gobierno".

Eso sí, mejor relación todavía guardan los 'populares' con Vox: "Somos un partido de amplio espectro donde se aglutinan sensibilidades políticas muy distintas y Vox es un partido más a la derecha del PP. Nosotros respetamos a un partido como Vox y, desde luego, tenemos buenas relaciones con ellos y es evidente que cualquiera entenderá que nos sentimos más próximos a Vox que a Podemos, lógicamente".