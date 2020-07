La Organización de Enfermería de España avisa: la mitad de los rebrotes de coronavirus suelen tener su origen en reuniones de carácter familiar o entre amigos. Tras el fin del Estado de Alarma, hemos podido volver a encontrarnos con nuestros allegados, y con ello crece nuestra exposición al virus. Por ello, debemos tomar todas las precauciones posibles para evitar un aumento del número de casos.

Ahora bien, ¿cómo podemos evitar el contagio en este tipo de encuentros? El organismo ha publicado un vídeo en el que, de forma ilustrativa, se exponen los pasos a seguir para que la seguridad sea norma prioritaria en este tipo de casos. Así, señalan por ejemplo que, antes de llegar a la reunión en cuestión, los organizadores de la misma deben estimar el número de personas que pueden juntarse en un determinado espacio teniendo en cuenta la distancia de un metro y medio en la mesa.

Cabe recordar, en este caso, que las personas convivientes en una misma unidad familiar no necesitan esa separación. En esta línea, desde la Organización de Enfermería de España recomiendan, en la medida de lo posible, que estos eventos se lleven a cabo al aire libre o en lugares con ventilación continua, que reducen las posibilidades de contagio. Tan importante como estas dos cuestiones es evitar los saludos con besos y abrazos.

Para extremar las condiciones de higiene del entorno, recuerdan la importancia de limpiarse bien las manos con gel hidroalcohólico. Estos son los elementos básicos a tener en cuenta, pero hay más. Si nuestro encuentro tiene lugar mediante una comida o cena, antes de empezar a comer sólo una persona pondrá la mesa y se encargará de repartir los alimentos y bebidas. Todo con el objetivo de no compartir los cubiertos de servir.

No solo eso. Únicamente nos quitaremos la mascarilla cuando estemos sentados en la mesa -recuerda guardarla en un sobre de papel o tela para hacer que su eficacia siga intacta-. Y por supuesto, cuando vayamos a comer es esencial tener en cuenta que no debemos compartir ni pasarse comida, platos o utensilios entre comensales a fin de evitar peligros mayores. Si usamos el aseo también es necesario extremar las precauciones, y deberemos lavarnos las manos antes y después, evitando el contacto con las superficies.

Finalmente, la Organización de Enfermería de España insiste en una cuestión clave: no hay que olvidar ponerse la mascarilla de nuevo cuando no se esté comiendo o bebiendo, así como mantener la distancia de seguridad en todo momento. Además, si alguno de los invitados o anfitriones tiene síntomas de Covid-19, no debe celebrarse la reunión.

Un verano con restricciones

A estas medidas propuestas por el organismo médico se unen otras tantas que tienen como objetivo que podamos hacer vida normal con cuidado de no contagiarnos ni contagiar a otras personas. Por ello, el pasado mes de julio, el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS Daniel López-Acuña recordó en El Intermedio que "este será un verano especial y más introspectivo" y será necesario "interiorizar conductas de protección y prevención".