Las elecciones europeas del 9 de junio entran en su recta final. El último debate electoral previo a los comicios ha estado marcado por las políticas migratorias y por los temas candentes que envuelven la vida política nacional. Los cabezas de lista del PSOE (Teresa Ribera), PP (Dolors Montserrat), Ciudadanos (Jordi Cañas), Vox (Jorge Buxadé), Sumar (Estrella Galán), Ahora Repúblicas (Diana Riba, ERC), Podemos (Irene Montero), y Coalición por una Europa Solidaria (Oihane Agirregoitia, PNV) han protagonizado un debate repleto de rifirrafes y con propuestas que han chocado entre las diferentes formaciones.

Un debate que ha ido por los cauces predecibles: la derecha y la ultraderecha atacando al PSOE por el caso de Begoña Gómez y la amnistía. Dolors Montserrat se ha aferrado a que los socialistas están 'vendiendo' España, ya que no hay nada más ultra que entregar la gobernabilidad de España un "profugo de la justicia a cambio de la amnistía". Un discurso que Ciudadanos ha arropado insistiendo que Europa no es lugar donde se otorgue la amnistía a "unos delicuentes para investir a un presidente".

Ante las constantes idas y venidas de Ciudadanos, Vox y Partido Popular, Teresa Ribera ha zanjado el tema asegurando que todo el programa electoral del PP se basa en "una denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias". No solo eso, sino que la socialista ha hecho especial hincapié en el auge de la ultraderecha en Europa y que hay que frenar en seco este crecimiento exponencial. Un inicio de debate más propio de unas elecciones nacionales, que de unas europeas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, afirmó este jueves que Israel está llevando a cabo un "genocidio" en Gaza después de que las cabezas de lista de Sumar y Podemos, Estrella Galán e Irene Montero, le exigieran una "condena firme" y la ruptura de relaciones con el país dirigido por Benjamin Netanyahu.

La primera en pronunciarse fue Galán, quien proclamó que el debate debe tratar "temas importantes" como este, y pidió a todas las fuerzas políticas "una condena firme por el genocidio" que Israel urde en estos momentos en Palestina. En este sentido, recriminó a Vox que siga "haciéndose fotos con Netanyahu" cuando esta mañana se ha producido un bombardeo en una escuela de la ONU. Posteriormente, tomó la palabra Montero, quien fue especialmente crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que reclamó romper relaciones ya con Israel.

El transición verde se apodera del bloque de economía

Lejos de las recriminaciones infundadas de la derecha y ultraderecha y sus constantes respuestas de la izquierda, Sumar ha arrancado el bloque económico incidiendo que la transición ecológica es una oportunidad para crear "cientos de miles de empleos verdes". Por su parte la candidata del PP ha pedido explicaciones a Ribera sobre si va a mantener o no la reducción del IVA de los alimentos, mientras que la socialista ha alegado que la economía va viento en popa con 21 millones de trabajadores, además de que el Gobierno a garantizado más servicios, prestaciones y justicia social.

Por su parte, Jorge Buxadé ha asegurado que el pin de la Agenda 2030 ya no lo lleva nadie y que se abre los brazos a los productos de Marruecos y Senegal dejando de lado a los agricultores españoles. Unas declaraciones que Irene Montere ha respondido recordando a Vox que "fueron ústedes fundados por un millón de euros de Irán".

Diana Ribas ha pedido que se le dé la importancia que requiere a la transición ecológica con una mayor soberanía energética y alimentaria y alerta contra una vuelta a los recortes y a "dar millones de euros a la industria armamentística". Lo más llamativo ha sido el rifirrafé entre el Partido Popular y Vox para ver quién de los dos han votado más en contra de las medidas medioambientales. Buxadé ha explica que los agricultores españoles son cada vez más pobres por culpa de la gran alianza entre el PP y PSOE.

Entre toda esta vorágine que Vox, Podemos, PP y PSOE han monopolizado, los partidos nacionalistas e independentistas han preferido dirigirse al público. Por otro lado, Sumar ha aclarado que Yolanda Díaz sí considera que la economía española va como un cohete, sin embargo los ciudadanos a veces no tienen la posibilidad de subirse a ese cohete y por lo tanto se debe centrar las medidas a le economía del día a día, de los ciudadanos de a pie.

La migración, otro punto de discordia entre partidos

La política migratoria ha sido el punto de inflexión y donde han aflorado las grandes diferencias entre las diferentes formaciones. "Necesitamos políticas migratorias más humanas que dejen de construir a Europa como una fortaleza. Si no cambiamos el enfoque, no avanzaremos", ha expuesto la candidata de Sumar. Acto seguido, ha dejado en jaque el discurso de Vox al poner sobre la mesa que en los últimos años se han acogido un total de siete millones de personas extranjeras y "no se han roto las costuras de Europa".

El dirigente de Vox reclamó luchar contra la inmigración ilegal en la UE, lo que motivó que Montero saltara en dos ocasiones y le interrumpiera para acusar de "racista" a la formación que lidera Santiago Abascal. La exministra de Igualdad también arremetió contra Buxadé por poner el foco en la inmigración irregular y no decir nada de los fondos buitre y de los grandes fondos de inversión que a su juicio generan más desigualdad entre los españoles.

"Usted ha liberado a violadores y agresores sexuales", replicó Buxadé para silenciar a Montero. "Insultáis a millones de españoles", añadió el dirigente de Vox para aseverar que hay un sector de la población preocupado por el problema de la inmigración. Minutos después, Montero tuvo otro turno de palabra, en el que respondió al ataque de Buxadé con un "que viva la lucha de las mujeres", convencida de que "es lo que está cambiando todo" en la sociedad del siglo XXI.

Además, la exministra de Igualdad recriminó al dirigente de Vox que es su partido quien lleva "a condenados por violencia machista" en sus listas electorales, aunque añadió que también sus "socios" del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. "Que viva la lucha de las mujeres", apostilló.