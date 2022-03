La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha afirmado que las palabras de la diputada de Vox Carla Toscano, hacen que le "tiemble la voz y las manos" y le den "ganas de llorar" en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Así ha respondido a Toscano, de la que dice que va a la Comisión "a reírse" de la confesión que Rodríguez hizo hace una semana al contar que sufrió violencia sexual y a hacerle "pasar un mal rato".

"No me repita lo que yo le dije a usted para hablar de que había sufrido violencia, porque me parece violencia política", ha manifestado Rodríguez. Concretamente, la de Vox ha dicho: "Quiero que recuerde esta cara, porque representa a un grupo parlamentario que defiende a todas las víctimas de violencia sin que importe el sexo". Precisamente, "quiero que recuerde esta cara" es la frase que empleó Rodríguez al hablar de su caso.

Admite la secretaria de Estado que las declaraciones de Toscano al respecto le hacen "pasarlo mal" y le "acelera el corazón". "Ojalá encontrásemos la manera de conversar sobre este tema sin que hubiera tanta violencia en el ambiente. Para mí es muy desagradable tenerme que enfrentar a ese tipo de comentarios", ha declarado la secretaria de Estado de Igualdad.

La respuesta de la de Vox ha tildado de "perversa" la actitud de Rodríguez: "Es muy peligroso y perverso que diga que tiene miedo cuando yo voy a hablar, como si yo fuera violenta porque diga un discurso distinto al suyo". Además, Toscano ha denunciado que Rodríguez "ha escenificado que tiene miedo" para "demonizar" e "incitar al odio contra Vox".