La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género Ángela Rodríguez 'Pam' ha contestado con rotundidad a la diputada de Vox Carla Toscano: "Qué le digo yo, lo llevo pensando semanas porque hay una versión fácil que es no contestarle, pero una parte de mí quiere que recuerde esta cara". "Yo he sufrido violencia sexual y tengo muchos momentos en que mi vida es una mierda. Y quiero que lo recuerde porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción", responde tajante 'Pam', que afirma que "este dolor no se va y la única manera de que se repare ese dolor es la ayuda del Estado".

Por eso, Ángela Rodríguez 'Pam' desmonta el argumento de Vox de que las ayudas estatales a la lucha contra la violencia de género son "chiringuitos". Afirma que se trata de "que haya un psicólogo, trabajadoras sociales y abogadas públicas que cuando te pase, tengas el acompañamiento suficiente para que entiendas lo que te está pasando". "Para eso sirve lo que hacemos y, sí, salva vidas, el feminismo a mujeres como a mí nos salva la vida", resalta la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Además, recuerda que "el día que Macarena Olona dijo en el hemiciclo que la violencia no tiene género, 8.541 mujeres llamaron al 016". Por eso, insiste en señalar que esas cifras no son "una excepción" sino "el patriarcado". "Es que sufrimos violencia", insiste Ángela Rodríguez 'Pam' a la diputada de Vox, que acusa de "ridiculizar esto": "Piensa que somos unas tristes y unas pobrecitas y no es así, las mujeres que hemos sufrido violencia queremos que nuestras vidas sean felices y olvidarnos de la existencia de la violencia, pero no es tan sencillo porque detrás de eso hay quien sigue teniendo intereses políticos de que la violencia siga existiendo, y eso habla de la calidad de nuestra democracia". Puedes ver el discurso completo contra el machismo de Vox y la reivindicación del feminismo y las ayudas del Estado en el vídeo principal de esta noticia, donde la política también tiene palabras para el PP, del que dice que lamenta que sus acuerdos sobre el tema duren solo cinco minutos.