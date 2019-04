Santiago Abascal abre la puerta al diálogo con PP y Cs: "Pactaremos con quien se atreva a pactar con nosotros"

Santiago Abascal ha sido recibido al grito de "presidente" durante su intervención en un acto preelectoral en Logroño. El presidente de Vox ha afirmado que su partido "es un proyecto para España" y, en esta línea, ha asegurado que, si bien son "europeístas", también son "euroexigentes", y ha matizado: "Queremos que no nos humillen como están haciendo al proteger al golpista Puigdemont".

El líder de la formación de extrema derecha ha acusado además a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, de "mentir de manera tan miserable" al decir que su partido es "el gran enemigo" y que dan "miedo físico". Así, Abascal se ha dirigido a la formación naranja para afirmar: "Están nerviosos. Les vamos a barrer", si bien ha dicho: "Lo malo de esto es que Sánchez se va a ir de rositas".

No obstante, Abascal ha asegurado que "el problema de España no es PP ni Cs, es que al frente del Gobierno está el que ha pactado con el golpismo y los terroristas". Frente a ello, ha continuado Abascal, sus simpatizantes han encontrado "una alternativa política que no solo defiende la unidad nacional en Cataluña, sino que actúa".

Por esta razón, ha dicho Abascal, "a esos queremos echar", y se ha dirigido a PP y Ciudadanos para afirmar: "Ya pactaremos con quien quiera y se atreva a pactar con nosotros". Durante su intervención en Logroño, Abascal también ha criticado el modelo de autonomías que rige España en la actualidad.

"Hay un 0% de diputados que quieren cambiar las autonomías. El 28 de abril eso se ha acabado porque los españoles que quieren una reforma del modelo territorial del Estado para salvaguardar la unidad nacional van a tener quienes le representen". El líder de la formación de extrema derecha ha destacado también que su partido ha llegado a la política "frente a la dictadura de los 'progres'".

"Nos habéis visto levantar la bandera de la libertad frente a los 'progres', que os la quieren arrebatar. La libertad para disfrutar de nuestras tradiciones, y la libertad también para defender nuestra propiedad y defender nuestra casa si somos asaltados. Quien se oponga a esto, que lo diga", ha concluido Abascal.