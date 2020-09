La vuelta al cole ha provocado que los médicos ya no solo atiendan consultas de mayores, sino que ahora les ha caído una avalancha de dudas de padres, así como la realización de controles y pruebas a niños, algo por lo que, según denuncian, la atención primaria está colapsada.

En este sentido, Pedro Samblas, médico de atención primaria, alerta de que "las costuras de la atención primaria ya estaban bastante desgastadas antes de la pandemia" y que "ahora están a punto de reventar". "Si un niño ha dado positivo, mandan a toda la clase al centro de salud y si un padre necesita cuidarlo, va al centro de salud a por una baja", ha señalado Samblas.

Ante esta situación, los sanitarios piden calma para que no se sature la atención sanitaria. Y es que cada vez hay más profesionales de baja por ser personal de riesgo, infectados, embarazos o incluso vacaciones, mientras que los pocos que resisten están desbordados. "Un ejemplo es un centro de 30.000 pacientes, que tiene 16 médicos y que en las últimas tres semanas solo ha tenido un médico por turno", ha destacado Concha Herranz, pediatra.

Esto es lo que tienes que hacer si tu hijo estuvo en contacto con un positivo

"¿Qué hago si mi hijo estuvo en contacto con un positivo?", es la pregunta que más se repite estos días entre los padres y esta es la respuesta que dan las autoridades: un niño que ha estado en contacto con un positivo, aunque su PCR resulte negativa en COVID-19, tiene que guardar la cuarentena.

Sin embargo, hay madres y padres que no tienen con quién dejarlos; también están los que no se animan a pedir a familiares de riesgo que cuiden a sus hijos, mientras que otros no pueden pedir una excedencia y se cuestionan qué opciones hay.

Por su parte, el Gobierno baraja un permiso retribuido a una baja para cuidar a los niños, aunque hasta ahora no se ha confirmado porque son cada vez más los padres que solicitan bajas médicas por este motivo. Según Concha Herranz, "no es un médico de familia quien tiene que dar la baja porque no es una enfermedad cuando no es contacto estrecho; es el niño el que tiene que estar en cuarentena, no el cuidador".

Por ello, los pediatras imploran prudencia a los padres, ya que la vuelta al cole es necesaria, pero también lo es racionalizar los recursos médicos.