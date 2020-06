Sanidad recomienda seguir evitando los viajes innecesarios, especialmente entre provincias y comunidades autónomas, a pesar de que, a partir de este domingo, 21 de junio, con el final del estado de alarma volverá a estar permitida la movilidad entre territorios.

Así lo ha indicado este jueves Fernando Simón, que ha explicado que, aunque "la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez que se acabe el decreto de alarma no se puede restringir", ha puntualizado que "es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias, hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero". Según ha dicho, "ya estamos cerca" de ese punto, "pero todavía queda un poquito".

De cara al verano y al inicio de las vacaciones estivales, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha manifestado durante su comparecencia diaria que "no es que haya que tener miedo", pero sí "respeto", y ha advertido en contra de "rebajar más de la cuenta las medidas de prevención".

"No tenemos que tener miedo, no tenemos que vivir angustiados, las cosas ahora mismo van bien, esperemos que continúen bien, pero podremos mantener esa tranquilidad en tanto en cuanto entre todos consigamos mantener las medidas de control de la transmisión adecuadas para que ese riesgo residual que queda no se acabe convirtiendo de nuevo en una onda epidémica", ha agregado.

En similar sentido se pronunciaba esta semana sobre los viajes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Al Rojo Vivo, donde confirmó que, una vez decaiga el estado de alarma, los ciudadanos podrán viajar a otros territorios pero apeló a la "responsabilidad individual". "Los viajes innecesarios, pues son innecesarios", sentenció.

Puedes ver el momento de la entrevista aquí: