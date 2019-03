Sanchís niega cualquier relación de Bárcenas con el latifundio 'La Moraleja'

Bienvenidos a La Moraleja, el macrolimonar de los extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Ángel Sanchís, su antecesor. 270 kilómetros cuadrados, unas 3 veces la ciudad de Barcelona, desde donde salen limones y pomelos con destino a medio mundo. Hasta aquí llega el rastro de la oscura procedencia del dinero de Bárcenas.

El primer gran misterio de este latifundio es si es cierto que Barcenas es uno de los propietarios. Al banco suizo donde tuvo 22 millones le dijo que sí, que tenía un negocio llamado 'La Moraleja'; algo que también reconocen sus abogados, que dicen que Bárcenas es empresario agrícola en Sudamérica.

Pero, Angel Sanchís, ex tesorero del PP como Bárcenas, dice que no; que Barcenas no es dueño del limonar. "No es cierto que el señor Bárcenas, ni ninguna empresa o entidad vinculada directa o indirectamente a dicho señor, tenga o haya tenido nunca una sola acción, ni ningún otro tipo de inversión o posesión, en La Moraleja ni en ninguna otra empresa vinculada a ella".

Así que seguimos sin saber cómo se hizo millonario Luis Bárcenas. La historia del limonar es muy llamativa. Nada más llegar Aznar a Moncloa, el Instituto de Crédito Oficial le dio Sanchís un préstamo de 18 millones de dólares. Según ha sabido laSexta Noticias, el crédito se ha terminado de pagar a finales del año pasado. Se ha pagado en euros, aunque Sanchís ha intentado en todo momento pagarlo con pesos argentinos.