El próximo jueves día 6 Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán. Lo harán en un encuentro muy distinto al que se pudo ver en 2018. En aquella ocasión fue por la tarde-noche y en Pedrables. Ahora, será a las 12 de la mañana en el Palau de la Generalitat.

El encuentro llega después de la rectificación que tuvo que hacer este jueves Moncloa al afirmar que no se celebraría tras el anuncio del adelanto electoral por parte de Torra.

Finalmente el presidente Sánchez sí se verá con Torra y también lo hará con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín y con un grupo de empresarios catalanes.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha criticado a Moncloa por pretender retrasar la reunión bilateral con el Govern hasta pasadas las elecciones catalanas.

"Lo negativo es que nos enteramos como todo el mundo, por la prensa y ya era una mala manera de empezar", ha asegurado en la SER.

Rufián intenta también quitar hierro al volantazo de Moncloa tras su rectificación y vuelta al acuerdo inicial. "Mucho de lo que pasó no nace de la mala fe, Moncloa hace un diagnóstico equivocado, cree que el gobierno de la Generalitat prácticamente ya no existe, que no tiene interlocutor", ha añadido.

Quien no habla del tema es el president Torra de visita en Lleida. Tras las diferencias entre Junts Per Catalunya y Esquerra, que han terminado en anuncio electoral, el president del Parlament catalán subraya que no es momento de lanzarse al vacío, ni a la desobediencia. "No es la solución a todo, no hay una mayoría en el independentismo para una estrategia de desobediencia", ha destacado en RAC 1.

Recado a sus socios independentistas de Junts per Catalunya con quienes ahora se lanzan dardos. "Hubiésemos deseado una mayor valentía por parte del president del Parlament, no se ha producido y por eso vamos a elecciones", ha sentenciado Jordi Puigneró, conseller del Polítiques Digitals.

"ERC decide pagar por anticipado su apoyo a Sánchez a cambio de nada en la investidura", ha declarado Laura Borràs, portavoz de JxCAT en el Congeso.

Torrent les recuerda quién no es el enemigo. "El enemigo no es el compañero de trinchera, ni es quien está al lado luchando con un mismo objetivo político", ha apuntado.

Un tira y afloja de reproches en el independentismo con claro sabor preelectoral.