Sánchez saca pecho por la economía ante un PP "sin propuestas" ni "preguntas" sobre las preocupaciones de los españoles

Una misma sesión y dos modos de leer el momento político que vive España. Para el PP, todo es corrupción. Por su parte, el PSOE saca pecho de los buenos datos económicos.

"En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados". Así de contundente se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno. Feijóo, que preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las prioridades de su Ejecutivo, ha optado por aludir directamente a las causas judiciales relacionadas con la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.

Unas alusiones a presuntas corrupciones que han sido la tónica del discurso de los 'populares', que según denuncian los socialistas, ha comprado como cierto el discurso de un delincuente confeso (sobre el novio de Ayuso) y del presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Frente a las acusaciones de corrupción, Sánchez ha afeado a Feijóo que, de 22 preguntas parlamentarias que el líder de la oposición le ha formulado desde su desembarco en la política nacional, no se haya interesado nunca por la economía, el empleo, la sanidad o la vivienda.

El careo entre ambos arrancaba con Feijóo cambiando su pregunta parlamentaria e interesándose por saber "cuánto más" les costará a los españoles "que siga en La Moncloa" ante la última amenaza del líder de Junts, Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno, sin embargo, se ceñía a la cuestión inicial, que le instaba a aclarar si sus prioridades "coinciden" con las de los españoles, y respondía que "sí". "No ha habido suerte", lamentaba Feijóo. "Al menos, si no responde, no miente", apostillaba antes de señalar que "su precariedad parlamentaria es comparable con su debilidad judicial".

"Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados y, cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando para cobrar la investidura, la vicepresidenta Díaz seguirá repitiendo que el Gobierno no gobierna, Podemos seguirá especulando con su caída y los independentistas volverán a recordarle que, sin ellos usted, no es nadie”, espetaba Feijóo.

Por su parte, Sánchez insistía en que el Gobierno legisla según las prioridades de los españoles, entre las que citaba la consolidación del crecimiento económico y del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, la vivienda, "combatir la desigualdad en todas las formas" y la lucha por la paz.

"Y los datos están acompañando estas prioridades", celebró antes de remarcar que 'The Economist' "acaba de situar España como la economía que mejor desempeño ha tenido en todo el mundo en el año 2024" y que la OCDE estima que España está "creciendo cuatro veces más" que la media europea, al tiempo que se está "rebajando la deuda pública y el déficit público". "Estas son nuestras prioridades, a mí me gustaría saber, señor Feijóo, cuáles son las suyas".

Con todo ello, Sánchez ha despreciado la intervención de Feijóo en sede parlamentaria y se ha preguntado si esta es "la política para adultos" que prometió traer de Galicia.

Bolaños acusa al PP de actuar como portavoz de un delincuente confeso

El rifirrafe entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PP, Miguel Tellado, tampoco ha sido menor.

Tellado le ha preguntado si pondría la mano en el fuego por sus compañeros de partido y de Gobierno. "Santos Cerdán, los sumarios dicen que recibía 15.000 euros; el señor Ábalos 600.000 euros, casita con piano en la playa y una casa para una amiga; para su asesor de confianza 200.000 euros... María Jesús Montero, su jefe de gabinete 25.000 euros y asesoramiento inmobiliario; Ángel Víctor Torres, en la trama pedía 15.000 euros y no sabemos si tenía un piso en Atocha; Rivera y Calviño hacían gestiones en favor de empresas de la trama y no sabemos a cambio de qué; en la sede de su partido bolsas de 90.000 euros en efectivo", ha relatado Tellado dando por ciertas las acusaciones sin pruebas del presunto comisionista de la trama Koldo.

Ante ello, Bolaños ha acusado al PP de actuar como "portavoz de un delincuente confeso" y de hacer una oposición basada en "mentiras, bulos, el apocalipsis y en pregonar el fin del mundo". "Comprenda la gravedad de lo que usted hace. ¿No se cansan de hacer una oposición basada en mentiras, en bulos, en el Apocalipsis y en pregonar el fin del mundo?", ha preguntado el ministro.