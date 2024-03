En una jornada en la que el PP ha redoblado su ofensiva contra Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha dado la cara en el Senado después de su última visita hace 10 meses. En respuesta a la portavoz del PP, Alicia García, que le ha pedido "bajarse del Falcon y observar la realidad del pueblo español", Sánchez ha recordado todas las medidas aprobadas en sus primeros 100 días de Gobierno, como la reforma del artículo 49 de la Constitución, la subida del SMI o los acuerdos del Mar Menor y de Doñana.

La comparecencia de García ha tenido dos protagonistas muy claros: la ley de amnistía y la 'trama Koldo'. Sobre la primera cuestión, Sánchez ha defendido que se trata de un "instrumento legítimo", recordando el aval que ha recibido por parte de la Comisión de Venecia. "¿Cuál es su alternativa? ¿La ilegalización de partidos políticos? ¿El 155 permanente en Cataluña? Lo que no se puede hacer es sorber y soplar al mismo tiempo, no se puede llamar por la mañana 'terrorista' al independetismo y por la tarde, como hizo el señor Feijóo durante su investidura fallida, negociar la amnistía, los indultos y lo que hiciera falta. El problema no es que Feijóo y el PP no quisieran, por supuesto que querían, es que no podían porque no les dejaban sus cómplices necesarios, en este caso la ultraderecha", critica Sánchez.

Tras dedicar varios minutos a enumerar las medidas aprobadas por su Gobierno en el comienzo de su tercera legislatura, Sánchez ha lanzado otra respuesta al PP: "Sé que todo esto a ustedes no les importa nada, pero esta es la política que importa a la ciudadanía". El presidente del Gobierno ha rechazado hablar de "milagros económicos", si bien ha recalcado que su Gobierno gestiona la economía "mejor" que los 'populares'.

"Llevan seis años diciendo que la legislatura se acaba, mi Gobierno acaba de empezar la tercera", ha sentenciado en su respuesta a García. Lejos de ir a menos, la portavoz del PP en el Senado ha incrementado su ofensiva, asegurando que Sánchez "pasará a la historia como el presidente que blanqueó a los herederos de ETA, que liberó a violadores y pederastas, como el presidente de la amnistía y el que todo lo sabía y lo tapó", en alusión al 'caso Koldo', declaración que ha motivado la respuesta de la bancada socialista y la interrupción de la sesión durante unos instantes.

"Viendo la respuesta, le exigen poco. Vamos a echar de menos al señor Maroto como portavoz", ha respondido Sánchez, que ha recordado que este lunes se celebró el 20 aniversario de los atentados del 11M y las "mentiras" del Gobierno de Aznar. "Les digo una cosa: dejen de insultar la memoria de las víctimas del terorrismo. De esos polvos, estos lodos", critica Sánchez, que ve en aquellas mentiras el "proyecto fundacional del proyecto político destructivo" del PP.

Feijóo insiste en sus acusaciones: "Sánchez lo sabía y lo tapó; no hay ninguna duda"

La respuesta de Sánchez al PP llega el mismo día en el que Alberto Núñez Feijóo ha insistido en acusar a Sánchez de "saber y tapar" el 'caso Koldo', algo de lo que dice que no cabe "ninguna duda" al respecto. El líder de los 'populares' se basa en un argumento que no tiene sustento, ya que dice que hay "seis ministros afectados" cuando únicamente aparecen mencionados en el sumario y no se les imputa ningún delito, así como "dos expresidentes de comunicades autónomas y al secretario de organización".

"Cuando tus colegas de las primarias son cabecillas de la trama, es muy difícil que el presidente no sepa nada", ha afirmado Feijóo, que ve una "relación directa" entre la compra de mascarillas o el rescate de Air Europa. Todo, cuando el PSOE ha anunciado que apoyará la creación de una comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, reclamando que la investigación sea "más amplia" todavía.

"Voy a votar que sí, a pesar de ustedes, porque como decía (Cuca) Gamarra, ustedes tienen dos justicias. ¿Por qué no quieren estudiar todos los casos ligados a mascarillas y compra de material sanitario?", se ha preguntado el senador socialista Juan Espadas.