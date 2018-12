Sánchez plantea reunirse con Torra solo para hablar de gestión y de las pocas leyes aprobadas este año

Reunión en Cataluña, ¿sí o no? La pelota sigue en el tejado de Torra. "Esa es la normalidad democrática, y a eso tenemos que contribuir todos", ha reiterado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Para Sánchez y su equipo, el sí al encuentro entre ambos dirigentes sería propio de la normalidad institucional.

"En estos momentos, es el señor Torra el que tiene que decidir si quiere reunión de normalidad", ha destacado Meritxell Batet, ministra de Política Territorial. Así, cierra la posiblidad de una reunión a tres bandas: el formato natural sería Torra-Sánchez.

Desde el PP atizan el fuego contra Torra. "Una persona sin equilibrio, un desequilibrado. ¿Con éste se va a reunir Sánchez?", ha cargado Pablo Casado, líder del PP, que también ha acusado al presidente del Gobierno de mendigar una reunión: "Prefiere mendigar la reunión con la Generalitat antes de cesarlo (a Torra) y que impere el 155".

Por su parte, el exlíder independentista Jordi Sánchez ha pedido desde la cárcel crear las condiciones para facilitar es reunión, que para Junts per Catalunya sería útil, aunque, en palabras de su portavoz, Eduard Pujol, espera que en este encuentro no se den "diálogos solo para la fotografía".

Un diálogo por el que también ha apostado Podemos. "No es serio que no sepamos si esa reunión se va a producir o no", ha asegurado Pablo Iglesias, líder de la formación morada, en declaraciones a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. Por ver está si Torra se acoge a la mano de la normalidad democrática que le ofrece el gobierno.