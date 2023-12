"Más acuerdos y menos insultos". Es lo que ha pedido Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo y al PP desde Santiago de Compostela, adonde ha acudido este sábado para arropar al candidato socialista a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.

Una ocasión que el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje al principal partido de la oposición: "La política no es destruir, es construir, la política no es un monólogo, es un diálogo, la política es acordar y no el berrinche permanente", ha aseverado. "Por eso, le pido al señor Feijóo y al PP en este arranque de legislatura que haya más acuerdos y menos insultos", ha remachado.