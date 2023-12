El Gobierno pierde la paciencia ante la falta de respuesta del PP. El Ejecutivo de la coalición sigue esperando a que el partido líder de la oposición concrete una fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Basta de excusas", ha expresado tajantes fuentes del Gobierno consultadas por laSexta, destacando que siguen a la espera de que el presidente de los populares "confirme alguna de las tres fechas propuestas para celebrar la reunión que le ofreció el presidente del Gobierno".

"El lunes planteamos tres posibilidades diferentes de calendario para poder acomodar las agendas y, en un hecho insólito en nuestro país, tres días después el PP todavía no ha respondido", han denunciado esas mismas fuentes, que han instado nuevamente a Feijóo a confirmar "si acude o no a esta reunión" para abordar las, según han remarcado, "tres cuestiones de Estado fundamentales": la financiación autonómica, la reforma del art. 49 de la Constitución y la renovación del CGPJ.

En la respuesta a laSexta, las fuentes del Gobierno también han recordado que, tal y como han expresado "públicamente", en ese encuentro el líder del PP podrá "plantear las cuestiones que estime oportunas". Se da así un nuevo aviso después de conocerse, hace ya más de una semana, que Sánchez iba a llamar a Feijóo antes de final de año para tratar estas cuestiones -con especial énfasis en la reforma del Poder Judicial-. En ese momento, fuentes del PP ya trasladaron a laSexta que Feijóo acudiría a la Moncloa.

Eso sí, los populares remarcaron que les gustaría no tener que enterarse del orden del día por los medios. Si a estas alturas parece complicada que se celebre dicha reunión, llegar a un acuerdo en los puntos a tratar casi roza lo imposible: el PP ve imprescindible que el Gobierno registre una iniciativa en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los jueces, para que los jueces elijan a los jueces. Tal y como han expresado otras veces, hasta que eso no pase, no va a haber acuerdo, ya que no van a llegar a un punto de encuentro.

Otro de los puntos a tratar en ese encuentro, quizá con algo más de facilidad para el pacto entre ambos líderes que la renovación del CGPJ, es la modificación del artículo 49 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? En él, se menciona la "política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración" que desde los poderes públicos se ha de hacer con las personas con discapacidad. Sin embargo, no viene así recogido en el artículo, que habla de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

Otro de los puntos clave del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo será la financiación autonómica, otra cuestión de complejidad. Ya en el 23J los partidos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. De momento, la idea es "empezar a hablar" sobre un tema estancado en España desde hace años: ha pasado una década desde que el PP prometió reformarla. Sin embargo, en todo este tiempo, ni partidos de derechas ni de izquierdas lo han hecho, convirtiéndolo en la promesa eterna.