Encuentro en Moncloa del presidente Pedro Sánchez y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para aunar fuerzas de cara a la negociación que los socios europeos afrontarán en una cumbre los próximos 17 y 18 de julio, en la que intentarán concretar el fondo de reconstrucción que la Comisión Europea ha propuesto dotar con 750.000 millones de euros.

"El acuerdo tiene que ser en julio. Europa fue la respuesta a la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial y tiene que serlo a la crisis de la pandemia. Este es un paso inédito en la construcción de proyecto común que es Europa", ha dicho el presidente español.

Sánchez también se ha referido al Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE) y no ha descartado recurrir a él: "No tiene sentido que creemos instrumentos y luego nos de vergüenza usarlos. No tiene que haber reparo en poder utilizarlos. Es una linea referida a gasto para defender vidas" y a continuación ha dicho que "no podemos minimizar la envergadura del Covid-19": "Ojalá no nos veamos obligado a utilizarlos porque eso significará que la pandemia estará controlada".

Para Sánchez es clave alcanzar un acuerdo este mes de julio sobre el fondo de recuperación lo más cercano posible a la propuesta de la Comisión Europea: un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 serían transferencias y el resto préstamos. España, al ser el segundo país más afectado por la pandemia detrás de Italia, sería también el segundo más beneficiado por los fondos, con unos 140.000, de los que 77.000 serían transferencias y el resto préstamos.

"La trágica experiencia que hemos vivido nos ha unido todavía más y ha reforzado nuestra convicción de que hay que trabajar juntos para garantizar un reconocimiento. Es necesaria una reacción fuerte, la única respuesta puede ser europea. Cuando hablamos del interés de Portugal, España o Italia hablamos del futuro de Europa. No podemos permitirnos retrasar el paquete de medidas ni ralentizar nuestra reacción", ha dicho por su parte Conte.

El primer ministro italiano ha insistido en que no se trata de los intereses de España o Italia, "hablamos del interés de Europa, lo que está en cuestión es el mercado único". Y cree que si no se da una respuesta común y contundente, "Europa sería menos competitiva".

Acuerdo este mes

El Gobierno español quiere un acuerdo cuanto antes para poder tener en cuenta los fondos a la ahora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Parte del dinero del fondo se transferirá directamente a los presupuestos nacionales mientras que otra parte servirá para financiar proyectos concretos.

Defiende también que el periodo de ejecución de los fondos sea de cuatro años, y no dos, y no ve razonable que los planes de reformas tengan que recibir el visto bueno unánime del Consejo, como quiere, por ejemplo, Países Bajos.