Sánchez Camacho: "El PSOE está buscando su nuevo Zapatero pero España no necesita nuevos Zapateros"

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho al presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, que si quiere volver al centro político, el PP le da la bienvenida, pero "sin ninguna mochila de independentismo", sino con las ideas claras.

"No se puede con una mano apelar al centro político y con la otra apoyar y decidir la pregunta, la consulta, la fecha y el referéndum ilegal", ha recalcado Sánchez-Camacho en un acto con autónomos en Sant Feliu de Llobregat, donde también ha criticado la falta de proyecto de país del PSOE y ha dicho que está "enfrascado en buscar a su nuevo Zapatero".

La dirigente popular ha subrayado que, aunque "tiene que hablar" del centro, Duran i Lleida está en las "antípodas de la centralidad política y la moderación", al igual que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y CiU.

"La gran casa de CiU del catalanismo político se les ha llenado de okupas de Esquerra Republicana y, por eso, están como están", ha afirmado y ha insistido en que no se puede recuperar el centro de la mano de ERC, que "quiere fracturar a la sociedad catalana" y llevar a España al "mayor desafío" de su historia con su propuesta de ruptura de la unidad.

Pero ha asegurado que "nadie va a romper Cataluña ni España con un referéndum ilegal ni consultas de ningún tipo", porque el Gobierno del PP garantiza la unidad de todos los españoles y el modelo compartido de Estado.

La dirigente popular ha destacado la "responsabilidad" del PP tanto en la defensa de la unidad de España como en la adopción de medidas para salir de la crisis económica, mientras el PSOE "tiene problemas internos, no sabe lo que necesita su propio partido y no tiene ni liderazgo".

"El PSOE está enfrascado en buscar a su nuevo Zapatero, pero España no necesita nuevos Zapateros, sino mucho PP, mucho partido de centro, liberal y reformista", ha señalado. Sánchez-Camacho ha calificado de "muy lamentable" que los socialistas "no hayan ayudado" en la salida de la crisis y que su partido "no tenga ni un proyecto ni un liderazgo ni claras las cuestiones básicas de Estado en nuestro país". En contraste, ha afirmado que el PP es "el partido de la esperanza de muchos españoles que saben que están en buenas manos".