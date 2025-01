Sánchez abraza y cierra filas con Page, el líder socialista más crítico con su Gobierno: "Estamos contigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso del PSOE celebrado en Castilla-La Mancha, donde no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a su presidente, Emiliano García Page, con quien no coincidía en un mitin desde las elecciones autonómicas y municipales del 2023. El líder del Ejecutivo, lo primero que ha hecho ha sido volcarse en un abrazo con el socialista manchego. Un abrazo que, como aseguran fuentes de laSexta, no se esperaba.

"Estamos contigo desde el Gobierno, también desde el partido", ha recalcado en este mitin, en el que ha agregado que "siempre" preferirá a un "presidente socialista, que a un presidente de derechas". Una manera de ofrecerle su apoyo y cerrar filas en torno a él, pese a ser el líder más crítico con la gestión del Gobierno central.

También le ha agradecido su labor durante la devastadora DANA que afectó el pasado 29 de octubre a varios municipios de la Comunidad Valenciana, pero también a algunos de Castilla-La Mancha, donde dejó siete fallecidos. El municipio que quedó más afectado por el temporal fue Letur, en Albacete.

"Has estado a la altura de la catástrofe", ha indicado el presidente Pedro Sánchez, que critica "la incompetencia y la mentira" del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien ha criticado directamente la desastrosa gestión que ha realizado. "El PP sigue sumido en la incompetencia moral y política", ha añadido.

"Es la mejor economía del mundo"

Pedro Sánchez también ha hablado de la economía española y ha asegurado que "se ha convertido en la mejor del mundo", ya que se ha creado "más empleo que nunca". "No es crecer por crecer", ha señalado, y ha recalcado la calidad de los puestos de trabajo creados, que contrastan con los "empleos precarios" que se generaban durante los gobiernos de derechas que preceden a sus legislaturas.

"Nuestra economía vive uno de los mejores momentos de las últimas décadas. Hemos crecido más de un 3% y tenemos más de 21 millones de personas trabajando", ha indicado, para acto seguido agregar que España también "es el país de la Unión Europea donde menor brecha salarial hay".

"Revalorizar las pensiones"

En la misma línea, Pedro Sánchez ha querido recalcar que pretenden "revalorizar las pensiones y llenar sus huchas" porque "la fuerza de la igualdad también es cohesión territorial". Es por eso que, como ha indicado el líder del ejecutivo en este congreso del PSOE, Castilla-La Mancha ha recibido "12.500 millones de euros más" con este fin, que cuando gobernaba Rajoy.

Por último, el presidente del Gobierno ha terminado su intervención lanzando dardos a la derecha y ultraderecha y a los bulos de los que se hacen eco; mientras que ellos aportan "datos y más datos". "Tenemos más trabajo que nunca y, mientras que ellos intentan convertir mercancías en derechos, nosotros nos centramos en la sanidad, educación y en todo lo público", ha resaltado, como ya dijo en la investidura; así como convertir "la vivienda en el quinto pilar". Una información que ha subrayado delante de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que también ha asistido a este congreso del PSOE.