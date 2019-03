Saénz de Santamaría: "El Gobierno escucha a todos, incluidas las mayoría silenciosas"

Incidentes aparte, con la Diada quedó claro el masivo apoyo que consiguió la convocatoria por la independencia, la iniciativa logró dibujar una cadena humana que recorrió de norte a sur Cataluña. Un día después, la reacción del Gobierno de Rajoy ha sido destacar que hay una mayoría que no salió a la calle.



No se habían apagado las luces de la Diada y al filo de la medianoche, ya era hora de recoger los frutos de la festividad. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, afirmaba que ya era hora "de que el Estado español escuche la voz del pueblo de Cataluña y respete su voluntad de decidir su futuro como país y nación".



Ecos de esa voz resonaban en Madrid, donde algunos se ponían líricos. Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Congreso, considera que ha tenido lugar "un romance de un pueblo enamorado de su país y de la libertad".



Un romance que ha dado alas al nacionalismo que ya se marca fechas para un referéndum y sueña con el día después de la consulta. Según ha afirmado Oriol Junqueras, presidente de ERC, "Cataluña se convertirá en un nuevo Estado, habrá una república catalana que tendrá las mejroes relaciones posibles con España".



Todo fiado al sueño, que hace que lo que se discutía hoy en el Congreso ya no fuera prioritario. Así lo ha dicho Alfred Bosch, "no firmamos la ley de transparencia porque pronto legislaremos mejor en la república catalana".



En cambio, el Gobierno no se muestra tan entusiasta y recuerda que aunque mucha gente formara la cadena, muchos más la veían desde casa. En palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, "el Gobierno escucha a todos, incluidas las mayoría silenciosas".



Una actitud que le reprocha al Ejecutivo una buena parte del arco parlamentario. Rubalcaba le ha mandado un mensaje a Rajoy, a quien ha calificado de "muy aficionado a dejar que el tiempo resuelva los problemas", y le ha dicho que "este problema no se va a resolver con el paso del tiempo".



Una posición que no comparte UPyD que califica los actos de la Diada de lamentables.