Para Inés Arrimadas, el procès ha desenmascarado a los independentistas: "Lo único positivo de este procès que ha sido una pesadilla, es que ya realmente se les ha caído la careta delante de todos los catalanes, delante de todos los españoles, delante de toda Europa".

Dice la candidata de Ciutadans que ha tenido que llegar un momento difícil para valorar lo que significa ser europeo: "Para darnos cuenta de lo que vale nuestra democracia, de lo que vale nuestro país, de lo que vale nuestro pasaporte europeo".

Mensaje que lanza en el último fin de semana de campaña electoral y en un acto internacional acompañada por el exprimer ministro francés que ha puntualizado que España no es ninguna dictadura. "Es una democracia, España tiene una constitución la del 78 que es una de las más democráticas que existen", declara Manuel Valls.

Dice Valls que nacionalismo es sinónimo de guerra. Idea que defendía poco antes en un acto del PP, en el que su secretaria general, presentaba al partido como la única opción para el 21D. "Nosotros somos la garantía del futuro de Cataluña", asegura María Dolores de Cospedal.

Un futuro, para el que es necesario, dice el candidato popular, la unidad de los constitucionalistas. "Todos aquellos que defendemos la convivencia, en unas elecciones como estas, estemos trabajando y remando en la misma dirección", señala el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

Porque dicen desde el PP, la formación de Rajoy es la única capaz de vencer a los independentistas. "¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC, el PDeCat no porque ya no son el PDeCat, Junts pel catalunya, y el resto de independentistas, no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular", declara Soraya Sáenz de Santamaría.

Asegura la vicepresidenta que son ellos quienes merecen los votos para seguir liquidando, dice, al independentismo