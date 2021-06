Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, estaba declarando en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados por el caso Kitchen cuando ha saltado la noticia: él y la exsecretaria general del Partido Popular han sido imputados por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco de la pieza.

Una imputación que, por la presencialidad del momento, ha formado parte de las preguntas del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que ha protagonizado un duro rifirrafe con López del Hierro: "Dese cuenta de que usted acaba de ser imputado en un caso que investiga terribles casos de corrupción, tan terribles como que un partido usará dinero público", ha lanzado.

Ante esto, del Hierro se ha mantenido en su postura de no contestar, negando en diversas ocasiones y guardando silencio. Rufián, por su parte, ha seguido: "Que usted acaba de ser imputado no le exime de nada, no tengo que ser más suave con usted, al revés".

En esta línea, el portavoz de ERC ha criticado que el compareciente siguiera sin mediar palabra, recordando que ya ha hablado de la imputación al principio de su intervención. Un hecho que Rufián también ha dudado: "No me creo, sabe que es falso, que se acaba de enterar [de la imputación]. Usted ya lo sabía", ha espetado.

Junto con eso, en busca de una respuesta de del Hierro, el representante ha preguntado en diversas ocasiones al investigado sobre si es o no una persona patriota, con lo que del Hierro ha querido zanjar: "No le voy a contestar por principios. Me remito a mi declaración, y sigo ahí. Sigo ahí", ha concluido.