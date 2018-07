Rufián desvincula el caso Palau del independentismo y relaciona a Millet con Faes: "Era amigo personal de Aznar"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha desvinculado al principal acusado del caso Palau, Félix Millet, del independentismo catalán ya que, ha recordado, formó parte de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) del PP y "era amigo personal de José María Aznar".

En una entrevista en Radio Euskadi, a Rufián se le ha preguntado por la sentencia sobre el expolio del Palau de la Música, por el que se ha condenado a 9 años de cárcel a Fèlix Millet.

"Nos sorprende que se vincule ese caso con el independentismo" con "muy mala fe" o porque "desconocen enormemente lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 30 años", ha dicho el diputado de ERC, quién ha recordado que "Millet es miembro honorífico de las Faes y amigo personal de Aznar, así que nuestro no es".

"Por ERC que nadie se preocupe. Es un partido con 87 años de historia impoluta", ha sentenciado. Sobre la negociación con JxCat y la CUP para la investidura de un presidente en Cataluña, Rufián ha confiado en que habrá un acuerdo, a pesar de "las dificultades".

"Lo que ha demostrado el proceso de autodeterminación, guste más o menos, es que las fuerzas que lo componen siempre han llegado a acuerdos" y, de la misma manera, "a pesar de las dificultades, se llegará a un acuerdo", ha augurado Rufián.

Ha insistido en su propuesta de investir al exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat Oriol Junqueras, si Carles Puigdemont (JxCat) no regresa de Bruselas y no puede ser investido. "Si el número uno de este gobierno que es Carles Puigdemont no puede serlo, como presidente legítimo, por culpa de las amenazas y represión del Estado, por sentido común, lo lógico es que sea investido el número dos", en referencia a Junqueras.