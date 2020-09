ERC mantiene su veto a Ciudadanos. Y es más, dicen que pactar con ellos los presupuestos "será la muerte de este Gobierno". "Ciudadanos es incompatible con la izquierda", ha dicho el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufian, tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa.

Cree que no es lo mismo aprobar las cuentas con Ciudadanos que hacerlo con ERC: "La formación naranja no solo buscará cargarse esta línea de diálogo, sino que lo siguiente será el Ingreso Mínimo Vital o la Educación Pública". A su juicio, "Cs lo único que te va a pedir son más banderas", ha añadido. "Comporta políticas regresivas, recortes e incomodidades".

"Unos presupuestos es ponerle números a un proyecto políticos. Es falso que no tienen ideología, es falaz. De hecho es el principal proyecto político de un Gobierno. Es falso decir que da igual con un partido de derechas que de izquierdas", ha asegurado Rufián.

Rufián afirma que "no es lo mismo Cs que ERC y eso lo sabe al menos una de las partes de este Gobierno de coalición, que es Unidas Podemos. La incomodidad de Cs en un gobierno aparentemente progresista, es obvia. Incluso la incomodidad con un partido como el PNV. Sería ideal facilitar un escenario en el que estuviera ERC".

A quienes les acusan de "vetar" a Ciudadanos, contesta: "Es curioso que cuando CS dice que con ERC no, es una petición, y cuando ERC dice que con CS no, que son de derechas, es un veto y es intrasigencia. Seamos serios".

El diputado de Esquerra Republicana ha destacado que "sería ideal facilitar un escenario en el que estuviera" su partido. "Arrimadas no quiere que estos PGE no se pacten en un despacho con Iglesias y con Rufián. Nosotros no queremos que se pacten en un despacho del Ibex", ha añadido al respecto.

El Gobierno no va a elegir y hacemos un llamamiento a todas las formaciones políticas

Sobre esto, la portavoz del Ejecutivo ha dicho que "el Gobierno no va a elegir" y que las cuentas "serán progresistas, pero no excluyentes": "No se trata de elegir en términos clásicos, se trata de hacer lo que ha hecho el presidente, un llamamiento general a todas las formaciones". María Jesús Montero ha dicho que hablará con todos: "Necesitamos todas las manos".

Rufián ha dicho también que para que haya acuerdo "primero tienen que cumplir el primero (punto) y el primero es la mesa de diálogo y de negociación, que además es un compromiso por escrito",a lo que Montero ha contestado que "no se tiene que esperar a que se celebre esa mesa de diálogo "para que desde mañana podamos empezar a hablar de presupuestos".

Iglesias aboga por los socios de Investidura

Aunque Pablo Iglesias, socio de Sánchez, abogaba este miércoles en una entrevista en Al Rojo Vivo por contar primero "con los que nos apoyaron, luego con los que se abstuvieron y al final con la derecha" para negociar las Cuentas, el presidente del Ejecutivo ha iniciado sus encuentros este miércoles con el jefe de la oposición, Pablo Casado, e Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos.

Arrimadas ha confirmado su "voluntad firme y real" para negociar unos Presupuestos "moderados, sensatos, que incorporen correctamente la ayuda de Europa y que no tengan ideologías contrarias a lo que necesita este país para que no acaben repartiéndoselo entre Rufián, Otegi e Iglesias en un despacho".

La líder de Ciudadanos ha comunicado su disposición al diálogo tras el encuentro con Sánchez, aunque no sin destacar que "no va a ser fácil negociar con este Gobierno". Y es que dice que las diferencias con Unidas Podemos se hacen evidentes, sobre todo cuando desde la formación morada vetan las negociaciones con Ciudadanos.

A pesar de todo, Arrimadas ha considerado una "obligación llegar a acuerdos con fuerzas políticas diferentes y dejar de lado el partidismo" para salir de la crisis que deja la pandemia.