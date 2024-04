Gabriel Rufián acusa a Salvador Illa de mentir en sede parlamentaria tras su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso, donde el exministro de Sanidad negó haber contratado la compra material sanitario con la trama.

"Lo que vino a decir es que él no sabía nada, que pasaba por aquí, incluso mintió en sede parlamentaria", ha aseverado este martes el portavoz de ERC, que ha incidido en que faltar a la verdad en una comisión de investigación "está penado con cárcel o con multa".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras protagonizar la víspera un tenso interrogatorio en el que cargó duramente contra el también candidato del PSC a las elecciones catalanas. De esta forma, y a pesar de que Illa recalcó en la Cámara Baja que "no salió un solo euro del Ministerio" a la empresa vinculada con el exasesor de José Luis Ábalos, Rufián ha dejado claro que no se cree sus explicaciones.

En este sentido, ha opinado que "le faltó respeto a la comisión de investigación" y ha reprochado que "se pensaba que simplemente con cuatro frases hechas y haciéndose el loco iba a pasar".

El portavoz republicano ha desvinculado a su vez la dureza con que cargó contra Illa del contexto preelectoral, a días de que arranque la campaña catalana. "Me da igual el contexto", ha defendido, asegurando que "los interrogatorios son como quiere el compareciente": "Si tengo a alguien enfrente que me trata de bobo, mi trabajo es hacerle ver que no soy bobo", ha sentenciado.

"Que me diga que no sabe nada y que él pasaba por ahí... era el ministro de Sanidad", ha cuestionado, recriminando que precisamente Illa siempre "ha vendido" una imagen de "seriedad" "gestión": "Hombre, pues el chófer de un ministro vendía mascarillas, supuestamente a sus espaldas, aparte de que tenía más mala suerte que el coyote eligiendo empresas para comprar material sanitario", ha ironizado.

"Casi todas eran con gerentes condenados por estafa, ¿qué curioso no?", ha deslizado Rufián, que ha sentenciado: "Que venga aquí diciendo que no sabe nada, la verdad es que insulta a la inteligencia".