Rubalcaba: "La política de becas es cruel, estúpida y destroza vida de jóvenes"

El PSOE recurrirá ante los tribunales el decreto de becas del Gobierno porque, según su Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba es "cruel, estúpida y destroza la vida de muchos jóvenes".

Rubalcaba ha hecho estas afirmaciones durante un encuentro en la sede de Ferraz con estudiantes universitarios para analizar con ellos la política educativa del Gobierno, la subida de tasas y los recortes en las becas. Rubalcaba ha señalado que le parece "discriminatorio" que se pida un 6,5 a muchos becarios para no optar a una ayuda para estudiar en la Universidad mientras que solo se exige un 5 a los que pueden pagarse sus estudios.

Ha destacado que no se opone a que se pida "un esfuerzo" a los becarios, pero que no sea de una nota diferente al resto de los estudiantes. Ha negado que sobren universitarios en España como, según él, dicen desde el Ministerio de Educación; "no es verdad, aquí no sobran universitarios, sobra Wert", ha enfatizado.

El líder socialista ha abogado por un modelo universitario de "igualdad de oportunidades" y ha destacado que hoy tenemos uno de los sistemas "más equitativos del mundo" e incluso una "tasa de estudiantes de origen modesto de las más elevadas de Europa". Ha recalcado que su partido va a llevar a cabo "una batalla" contra el tema de las becas y las tasas, y llegarán al Parlamento y a los tribunales para evitar "una sangría de becarios".

Rubalcaba ha denunciado también las diferentes subidas de precios de matrículas de las universidades, según las comunidades autónomas, y ha recordado que el Estado paga el 80 % del gasto del curso de cada alumno, con lo que éste paga ya el 20 % de sus estudios.

"Hay que seguir incrementando las becas", ha dicho, además de añadir que cuando lleguen al Gobierno incrementarán el número de estudiantes porque de eso depende la salida de la crisis. Ha criticado al Gobierno por decir que con los datos del paro del mes de agosto lo peor ya había pasado cuando, a su juicio, "lo peor ha llegado ya", por ejemplo, para los pensionistas, que han perdido su poder adquisitivo, y para los estudiantes, entre quienes "lo peor empieza al perder una beca".