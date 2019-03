Rubalcaba: "Nos veo a los socialistas juntos, defendiendo las mismas ideas"

Rubalcaba quería empezar con buen pie: "Buen día totom". En escenario catalán, el líder de los socialistas da por sellada la discrepancia con el PSC: "Nos veo a los socialistas juntos, defendiendo las mismas ideas, los mismos principios, los mismos valores aquí en Cataluña y en el resto de España".

Así que se ha centrado en criticar al PP nacional: "Más desempleo, más deuda, más impuestos, menos derechos y más desigualdad, este es el resumen de estos dos años de gobierno de la derecha".

También se ha acordado de la contabilidad ‘B’ del PP: "porque es un partido que reclama esfuerzos a las familias más humildes mientras no se corta en dar sobresueldos en ‘B’ a sus dirigentes".

Y avisa de que los socialistas no aceptarán la segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral que planea Rajoy: "los socialistas volveremos a decir no, no y no a esta segunda reforma laboral".

Asegura que será la primera ley que derogue si consigue gobernar.