Rubalcaba: "Mientras sea secretario general no habrá gobierno de concentración"

RESPONDÉ ASÍ A LA AFIRMACIÓN DE FELIPE GONZÁLEZ

El expresidente del Gobierno Felipez González afirmó en 'El Objetivo' que no vería mal un gobierno del PP apoyado por el PSOE o al revés, coalición inspirada en el actual Ejecutivo alemán. Alfredo Pérez Rubalcaba no ha tardado en responder a González sosteniendo que él no lo ve. "Mientras yo sea secretario general no habrá un gobierno de concentración", ha sentenciado el secretario general del PSOE.