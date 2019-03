Rubalcaba insta a Rajoy a explicar "lo que ha firmado con EEUU" en relación a Siria

Rubalcaba, que ha asistido en Sevilla a la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, ha señalado a los periodistas que no conoce el documento sobre Siria que ha firmado el Gobierno y ha criticado que Rajoy está empezando a tener una costumbre "muy peligrosa" en términos democráticos, que es "la de no hablar".

"Ayer no solo no quiso hablar de Luis Bárcenas sino que no le contó a los periodistas españoles, y por tanto a todos los españoles, que estábamos negociando un documento con Estados Unidos", ha agregado Rubalcaba, quien ha lamentado la "peligrosísima" actitud de Rajoy, "que ni va al Parlamento ni le cuenta a los españoles algo tan importante como qué va a pasar en Siria".

Ha indicado que ha leído "con sorpresa" en los medios de comunicación que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha contado la posición que tenían los países del G-20 y ha dicho los que estaban a favor de la acción militar y los que estaban en contra", y entre ellos "no ha hablado de España". Por lo tanto, Rubalcaba cree que Rajoy "o no ha dicho nada o no le han entendido nada de lo que decía", dos opciones que cree que "son malas para España".

En ese sentido, ha recordado que a España le costó "mucho" entrar en el G-20 y que si uno forma parte de este grupo es "para hacer oír su voz y no para tratar de pasar por encima de los asuntos como si no tuvieran importancia".

Ha mostrado su oposición a un ataque militar en Siria porque el PSOE considera que no arreglaría los problemas del país, sino que "podría ponerlos peor", y ha explicado que eso no quiere decir que "no deba ser castigado quien utiliza armas químicas contra su pueblo". Por ello entiende que sí hay que hacer algo "contundente" pero en términos políticos y diplomáticos, con la ONU y la Unión Europea, una acción "que no puede ser algo militar porque creo que sería peor el remedio que la enfermedad".

Ha añadido que "no es posible pasar por alto que ha habido un uso de armas químicas por parte del presidente de Siria" y que eso es "completamente ilegal y una monstruosidad en derechos humanos", por lo que la comunidad internacional tiene que decirle "que no lo puede volver a hacer y tiene que tomar una decisión contundente" que no debe ser militar y que vaya avalada por Naciones Unidas.

Rubalcaba también ha manifestado que para España es un problema que en el G-20 a Rajoy le pregunten por Bárcenas, porque le conocen "más que a muchos de los ministros del Gobierno de España", lo que ve como una "tragedia para el país" y un problema del que Rajoy "debe tomar conciencia".