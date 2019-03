Rosalía Iglesias: “Al 2014 le pido justicia”

LA MUJER DE BÁRCENAS LE VISITA DE NUEVO EN SOTO DEL REAL

Rosalía Iglesias acaba de salir de Soto del Real después de visitar a su marido Luís Bárcenas. Ha dicho que para ella ya no existe la navidad y que al 2014 le pide justicia. Antes de entrar a la cárcel nos decía que su marido no ha tenido trato de favor en el hospital y que no había sido avisada de su traslado.