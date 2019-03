Rosa Díez: "Rato es un chivo expiatorio pero hay detrás todo un rebaño que debe salir"

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha considerado sobre la actuación judicial contra Rodrigo Rato que si alguien cree que todo se va a arreglar haciendo del expresidente del Gobierno un "chivo expiatorio" se equivoca porque va a salir "todo el rebaño".

"Aquí no hay un chivo expiatorio, hay un rebaño y todo el rebaño va a salir", ha señalado Díez en los pasillos del Congresos, al tiempo que ha considerado insuficiente que el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, comparezca en la Cámara para informar de la lucha antifraude como ha anunciado el Gobierno.

Quien tiene que acudir a dar explicaciones, según la portavoz de UPyD, es el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, para informar de todas las "corruptelas" que se están conociendo. Díez ha recordado que fue su partido quien hace tres años presentó la denuncia que abrió el caso Bankia en la Audiencia Nacional, por la que muchos les llamaron 'locos', y que gracias a ello están saliendo ahora a la luz "muchas corruptelas y protectores de los corruptos".

"Gracias a la locura de estos cuerdos están saliendo todos estos casos por las que tendrán que responder ante la Justicia", ha apuntado.

"Si no hubiera caso Bankia no existiría un caso Rato", ha subrayado tras mostrarse convencida de que "afortunadamente va a haber Justicia y no va a haber impunidad, sino transparencia. Según Rosa Díez "se ha visto que el Rey estaba desnudo" y ahora "todo el mundo va tener que pagar lo que hizo".