Rosa Díez comparte con el rey su preocupación por el desafío soberanista catalán

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha sido recibida este martes en audiencia por el rey y ha asegurado haber compartido con el monarca la preocupación por el desafío soberanista de Cataluña y que hay que hacer "todo lo posible" para que se respeten la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos.

En declaraciones en el Congreso, Díez, que ha calificado la reunión de "muy positiva y cordial", ha dicho que hablado largamente con Don Juan Carlos de esta cuestión, pero también de la reforma que ha planteado UPyD del título II de la Constitución para regular los supuestos en los que se puede determinar la incapacidad del Rey y establecer una regencia temporal "reversible" del príncipe.

Otro de los temas que han repasado en este encuentro ha sido la corrupción, y el monarca, según Díez, "comparte" la preocupación de los ciudadanos por este problema, aunque, en concreto, no han tocado la situación de su yerno. "De Urdangarín no he hablado con el rey hoy", ha recalcado.