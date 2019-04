Rodríguez Ibarra: "No me cabe duda de que hoy Pedro Sánchez presentará su dimisión como diputado"

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dicho que los diputados socialistas que voten "no" a la investidura de Mariano Rajoy el sábado deben dimitir y entregar sus actas al partido, incluido el exsecretario general Pedro Sánchez si así se pronuncia.

En declaraciones a la Cadena COPE, Rodríguez Ibarra ha explicado que él tiene muchos años de experiencia política y "memoria", y que en otras ocasiones quien se posicionaba contra la postura oficial de su partido entregaba su acta de diputado.

Rodríguez Ibarra ha señalado que, en esta línea, si Pedro Sánchez y otros parlamentarios socialistas, entre ellos los del PSC, votan "no" deben seguir ese ejemplo, y ha dicho que no le cabe la mejor duda "de que hoy, a lo más tardar esta noche, Sánchez presentará su dimisión como diputado" si tiene la intención de mantener esa actitud. "No entiendo que Pedro Sánchez, que ha sido secretario general hasta ayer, vaya a ir al Congreso de los Diputados a votar en contra del Comité Federal de su partido", ha agregado.

En cuanto a la intervención del portavoz del PSOE, Antonio Hernando, en la segunda sesión del debate de investidura, Rodríguez Ibarra ha afirmado que fue "buena" ya que "hizo el papel de un partido que va a darle la venia al PP para que gobierne", lo que ha calificado como "tragarse un sapo".

Sobre el PSC, ha dicho que está "confundido" porque no sabe si forma parte del PSOE o hay dos partidos independientes, y que si finalmente vota "no" pues "cada uno por su camino", máxime cuando los socialistas catalanes han cometido muchos errores que le han limitado a tener sólo siete diputados.

También se ha referido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y ha aseverado que "en condiciones normales Rajoy hubiera perdido" pero que con la aparición de la formación morada no ha sido así, a lo que ha añadido que "Iglesias va a seguir siendo el líder de la oposición y el PSOE la alternativa". En cuanto a cómo se ha llegado a esta situación en su partido, Rodríguez Ibarra ha considerado que "no ha habido lealtad entre las partes" y que Pedro Sánchez ha hecho un buen trabajo pero que "ha salido malamente de la Secretaría General".