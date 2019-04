Rodrigo Rato niega "rotundamente" que blanqueara dinero siendo ministro

LO CUENTA MARÍA CLAVER

El exdirector del FMI, Rodrigo Rato, no ha tardado en contestar a la información de 'El Mundo', en la que se afirma que blanqueó dinero cuando era ministro. La periodista María Claver ha explicado en laSexta Noche que Rato asegura que no ha blanqueado ni en 2004, ni en 2006, ni en 2012 y que en el informe de la UCO se dice que "no se puede determinar el presunto origen irregular de estas cantidades".