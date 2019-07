La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que, por parte de su partido, "no habrá" repetición electoral en la Comunidad de Madrid, ya que no dejarán de hacer "nada para llegar a un acuerdo" con PP y Ciudadanos.

La primera reunión entre PP, Ciudadanos y Vox para negociar el apoyo de la formación de extrema derecha a la posible investidura de la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, terminó sin acuerdo, por lo que el pleno de investidura que se celebra en la Asamblea será sin candidato.

En declaraciones a los medios a su llegada al pleno, Monasterio ha manifestado su satisfacción por el encuentro con PP y Ciudadanos. "Hablando se entiende la gente y ayer empezó el camino para llegar a un acuerdo", ha dicho.

Preguntada sobre si teme una repetición electoral ha respondido que "los madrileños no quieren elecciones" y "por parte de Vox no habrá". "No dejaremos de hacer nada para llegar a un acuerdo", ha añadido Monasterio, que ha recalcado que están "con la mano tendida" y cree que "siempre hay posibilidades de acuerdo".

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a Ciudadanos y Vox una mesa a tres de negociación para desbloquear el gobierno autonómico, que empiece a trabajar desde que acabe el pleno de investidura.

Sin embargo, Ignacio Aguado ha rechazado la mesa a tres con Vox porque entiende que "no hay nada más que negociar" con esta última formación.