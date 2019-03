Rivera, sobre el plantón al rey en los Premios Princesa de Girona: "Hay zonas de Cataluña que están mostrándose rebeldes ante el Estado"

EL AYUNTAMIENTO NO CEDIÓ EL AUDITORIO

Albert Rivera ha cargado contra el plantón del Govern al rey en los Premios Princesa de Girona y el cambio obligado del acto después de que el Ayuntamiento de Girona no cediera su auditorio. "Me parece una vergüenza que el jefe de Estado, más allá del modelo de Estado, sea una monarquía o una república, no pueda ir a cualquier rincón del país. Hay zonas de Cataluña que están mostrándose rebeldes ante el Estado", ha asegurado.