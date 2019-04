Rita Barberá: "La elección directa no es sólo para los alcaldes, sino también para los presidentes autonómicos"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha señalado que "habría que pensar" la conveniencia de extender también la elección directa a los presidentes autonómicos "a la vista de lo sucedido en Andalucía", aunque ha señalado que no ha meditado si la fórmula de la lista más votada también sería aconsejable para las elecciones autonómicas.

Rita Barberá ha explicado, tras participar en el acto de inauguración del curso escolar, que aunque no es ella quien estas realizando estas propuestas en su partido la fórmula de elección directa "a lo mejor no es sólo para los alcaldes, sino también para los presidentes autonómicos. Habría que pensarlo, aunque para el presidente del Gobierno no he meditado el tema", ha aclarado.

En cualquier caso, ha destacado que el PP ha planteando formas sobre "cómo conseguir una mayor cercanía entre el voto del ciudadano y el alcalde, puede ser mediante una segunda vuelta o a través de considerar mayoría absoluta un 40% de con una diferencia de cinco puntos de la siguiente fuerza".

En cualquier caso, lo que "se ha planteado es hablar" y lo que está demostrado la izquierda es "el portazo al diálogo y la imposición" cuando "además lo ha llevado el PSOE en su programa".

En ese sentido, ha arremetido contra la "amalgama de oportunismo" de los partidos de izquierda que "lo único que persiguen es desalojar el PP "sin importarles nada el servicio a los valencianos". "Son totalitarios disfrazados de progresía regeneracionista y de eso nada", ha criticado.

Por ello, ha señalado estar "muy sorprendida" con "tanta hipocresía y cinismo" en políticos de la izquierda respecto a las "tentaciones totalitarias de instalar los modos y los estilos políticos de Cuba y Venezuela" porque "no solamente es que están alimentando estos regímenes allí desde el punto de vista intelectual sino es que han llegado a cobrar" algunos de ellos.

Al respecto, se ha referido a los emails de Podemos, reproducidos en un medio de comunicación, "en los que piden ayudas a los sindicatos para desalojar a la alcaldesa antes de mayo". Barberá se ha preguntado cómo se puede desalojar a un cargo público "si no es a través de las urnas".

"¿A la fuerza, y eso qué es, tentación totalitaria, democracia?", ha cuestionado. "Eso es lo que tenemos que denunciar", ha señalado Barberá, quien ha añadido: "los señores que firman esas cartas son totalitarios y son con los que la izquierda quiere amalgarse con ellos".



Al respecto, ha considerado que la voluntad de pactos de la izquierda es "una exhibición de debilidad" porque "ninguno puede ser alternativa de Gobierno por sí mismo" y por ello "están intentando buscar palabras parecidas a podemos para intentar parecerse cada vez más" hasta el punto de que "dentro de poco todos irán con coletas seguramente", ha apuntado Barberá, que ha aclarado que este comentario lo hace "desde la buena intención por caricaturizar el tema".