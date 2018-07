Rita Barberá no dimite: "No he contribuido a ningún blanqueo de dinero"

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha afirmado que dice "muy clarito" y "muy fuerte" que no dimite "pese a las ansias irrefrenables de la izquierda" para que "desaparezca de la política" porque no sabe de lo que se le acusa. "Ni me lo planteo", ha recalcado.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa tras su primera intervención pública después de la 'Operación Taula', en la que ha apuntado: "a pesar de las ansias irrefrenables de la izquierda para lapidarme de la política, que desaparezca, les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito ni me lo planteo".

Además, ha recalcado que "nunca se ha amañado un contrato en el Ayuntamiento de Valencia durante los 24 años" en las que ella fue primera edil, al tiempo que ha aseverado que ni ha "ordenado, ni pedido, ni insinuado la menor mordida".

Barberá ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa que está ofreciendo en la sede del PPCV en su primera comparecencia pública tras el estallido de la Operación Taula.

Al respecto, la política 'popular' ha subrayado: "Nunca se ha amañado ningún contrato o adjudicación en el Ayuntamiento en los 24 años en los que fui su alcaldesa; nunca he ordenado, pedido o insinuado la menor mordida a ningún contrato".

En este sentido, ha recordado que las adjudicaciones las proponía la Mesa de Contratación, donde los más altos técnicos de la corporación local eran mayoría.

Es más, ha agregado que "cada vez que entraba un concejal nuevo" en el equipo de gobierno, ella les decía: "No firméis nada si antes no lleva la firma del técnico correspondiente. Esa frase es mía reiterada por activa y por pasiva", ha dicho.