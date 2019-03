Rigau, sobre el 9N: "Tengo la conciencia tranquila. Cumplí el mandato del Parlament"

SE HA NEGADO A RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LA FISCALÍA

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" por haber organizado el proceso participativo del 9N, y ha defendido que no hizo nada negativo, sino que solo cumplió un mandato del Parlament. Rigau, que ha declarado como imputada por el 9N, ha precisado que no ha respondido a las preguntas del Fiscalía por haber "cambiado" de criterio respecto al 9N, ya que primero no apreció ningún delito pero luego sí lo apreció. "Cumplí con un mandato del Parlament; de mi parlament", y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los colegios para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo se les informó de que podían ceder el espacio.