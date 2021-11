Nuevo momento de tensión en la Asamblea de Madrid. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha afeado a Isabel Díaz Ayuso las críticas a su encuentro con otras políticas de la izquierda en Valencia. "Me consta que ha criticado que yo estuviera en un acto con mujeres. Ha dicho literalmente que el liderazgo femenino no se alcanza solo por ser mujer sino por ser mujer valiente. Estamos de acuerdo en el concepto pero no en el significado de valiente", comenzaba García.

Y así empezaba a explicar lo que es ser valiente: "Significa venir aquí a contestar sin exabruptos y sin difamaciones. Ser valiente significa reunirse con los familiares de las personas fallecidas en las residencias y no decir 'yo paso'". Y seguía: "Es acercarse al centro de salud Vicente Soldevilla (aquí al lado) y explicarles a los pacientes por qué no tienen médicos por las tardes. Ser valiente no significa ser la comunidad más rica de España y tener a uno de cada tres niños que no pueden comer carne o pescado una vez a la semana".

La principal líder de la oposición madrileña continuaba su discurso. "Confunden ser valiente con tener valor. Y es que hay que tener mucho valor para en plena pandemia hacer negocios con amigos o familiares. Hay que tener mucho valor para que después de una pandemia echen a 6.000 sanitarios y a renglón seguido digan que es que no encuentran sanitarios. Hay que tener mucho valor para tener un agujero de 10 millones de euros después de haber estado pagando 135 camas fantasma y mucho valor para llevarse unas mordidas del 1% de los hospitales públicos".

"En fin, no saben la diferencia entre tener valor y ser valientes", finalizaba Mónica García añadiendo que ya que la han acusado de estar en un aquelarre (en referencia al encuentro político con Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau y Fátima Hamed Hossain), "le digo que prefiero estar en el banquillo de su inquisición por ser mujer y política que en el banquillo de los acusados por ser delincuente".

La presidenta regional ha afeado a la izquierda que trate de "politizar el dolor" de las familias y los fallecidos durante la pandemia y "retorcer" la justicia para ir contra ella hasta "17 veces", todas desestimadas. Y ha espetado a la portavoz de Más Madrid que puede ir a todos los tribunales que quiera con sus "insidias" y le demostrará "una y otra vez que lo único que hace es politizar el dolor y ser una profunda hipócrita".

García ha aprovechado su intervención para censurar que "hay que tener valor para que en plena pandemia se hayan hecho negocios", a lo que Ayuso le ha reprochado a la portavoz de Más Madrid que no tenga "respeto" y utilice a su familia. "Yo no sé el nombre de ninguno de sus familiares, no me interesa cómo se llama ni su marido, ni su padre, ni su hermano ni en qué trabaja", ha señalado Ayuso, que ha afeado a la portavoz de Más Madrid su hipocresía por "decir una cosa y hacer lo contrario".

Acusaciones a Ayuso de favorecer a amigos

Los servicios jurídicos de Más Madrid están "ya manos a la obra para ver si hay indicios suficientes para llevar a los tribunales" la adjudicación de un contrato de mascarillas valorado en 1,5 millones de euros a un "amigo de (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso", ha avanzado este jueves la portavoz de la formación en la Cámara autonómica, Mónica García, minutos antes de que arranque el Pleno.

García se ha referido a la información que publica 'Eldiario.es', que apunta a una adjudicación "a dedo" a "un amigo del pueblo donde veranea Isabel Díaz Ayuso y al que conoce desde la infancia". Se trata de un contrato por la vía de emergencia para vender 250.000 mascarillas a la Consejería de Sanidad de Madrid en abril de 2020.

La portavoz regional de Más Madrid ha criticado que "en mitad de la mayor crisis sanitaria y social se adjudicó por un 1,5 millones de euros este contrato a un empresario amigo de Ayuso". "Da igual que hablemos de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes, de Ignacio González o de Ayuso; el problema es el PP, el modus operandi del PP", ha recriminado la diputada.