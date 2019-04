Pedro Sánchez marca un "rumbo claro" para forjar una "alternativa" a Rajoy tras su reunión con el rey

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un balance "positivo y esperanzador" de la ronda de contactos que ha mantenido en las dos últimas semanas con los líderes del Podemos, Ciudadanos e IU en la que ha abogado por conformar una "unidad de acción" contra el Gobierno del PP.

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz tras reunirse durante casi dos horas con el rey en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez ha remarcado que el "rumbo está claro" y éste pasa por forjar una "alternativa" al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esa alternativa no pasa, de momento, por la presentación de una moción de censura, aunque tampoco la descarta en el futuro, toda vez que el Gobierno del PP es claramente "censurable".

"Que nosotros no planteemos la moción de censura no quiere decir que la descartemos. No puede ser improvisada, vayamos paso a paso, construyamos el edificio por los cimientos", ha remarcado el líder del PSOE, que reconoce con Podemos discrepancias en los "ritmos".

Para Sánchez, hay "elementos de unión" transversales entre las tres fuerzas políticas que pueden servir para acercar posiciones en el trabajo parlamentario, como por ejemplo, en la necesidad de una reforma de la Constitución.

Con Ciudadanos, coincide plenamente en las medidas de regeneración democrática, en la reforma electoral o en la supresión de los aforamientos; con Podemos, en las políticas de carácter social; y con IU, en la extensión de nuevos derechos y en abrir debates como el de la eutanasia. Por eso, cree posible ponerse de acuerdo en medidas concretas en el Congreso, más allá de conformar un frente común para desalojar al PP del Gobierno. Entre esos proyectos concretos, Sánchez ha citado la reforma de la Constitución.

Las tres formaciones están de acuerdo en actualizarla, más allá del formato de debate que ha planteado Ciudadanos mediante una mesa de partidos. Preguntado por la solicitud de Podemos de que el PSOE obligue el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, a que se oponga al techo de gasto propuesto por el Gobierno, Sánchez ha recordado que NC es un partido autónomo con capacidad para decidir su voto, ya que solo mantiene con el PSOE un pacto para la investidura. "Somos partidos diferentes, respetamos la autonomía política de cada organización política", ha insistido.