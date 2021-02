Brasil presenta problemas en su plan de vacunación

El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este sábado la compra de nuevos tipos de vacunas contra la COVID-19 a pesar de no haber sido autorizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil. Se tratan de dos tipos de vacunas, la rusa Sputnik y la india Covaxin. Hasta ahora, esta agencia ha autorizado el uso de emergencia en Brasil de la china CoronaVac y la de Pfizer. Según ha informado el diario 'G1 Globo', a pesar de que se ha autorizado la compra de nuevas vacunas, hasta que la agencia sanitaria del país no autorice su uso, no se podrán administrar en la población. (EP)