Más de 800 efectivos para una recuperación de restos e identificación que tardará días

Los restos de los primeros cadáveres recuperados ya están siendo identificados por los forenses. Posteriormente, se trasladarán a la capilla ardiente para que las familias puedan honrar a sus allegados.

Los primeros cadáveres fueron evacuados en helicópteros a última hora del miércoles, antes de que se interrumpiesen las labores de rescate, y han sido recibidos en un puesto avanzado médico en Seyne-les-Alpes.

Los equipos de rescate han retomado ya las labores en medio de unas buenas condiciones meteorológicas. Por ahora, han centrado su misión en la recuperación de los cuerpos y en la búsqueda de la segunda caja negra.

La primera caja negra ya ha sido recuperada y analizada. En la grabación, según publica el diario "The New York Times", se escucha cómo uno de los pilotos del avión salió de la cabina y no pudo volver a entrar.

Este medio apunta a que según las grabaciones de audio, uno de los pilotos del avión había salido de la cabina y posteriormente llamó a la puerta para volver a entrar pero "nunca hubo una respuesta".

"Se puede escuchar que está intentando echar abajo la puerta", ha dicho el investigador sobre los momentos previos a que el avión se estrellara en los Alpes franceses.